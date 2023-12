Natale: Confcommercio, aumenta quota di chi farà i regali, preferiti i prodotti enogastronomici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Internet (68,5 per cento) - spiega la nota - rimane il canale più gettonato e in crescita del quattro per cento rispetto all’anno scorso; ma aumentano anche gli acquisti presso i negozi di vicinato passati dal 45 per cento al 48,3 percento e presso le catene della distribuzione organizzata. Stabili gli acquisti presso outlet e spacci e quelli nei punti vendita del commercio equo e solidale. Tra coloro che percepiscono la tredicesima, un quarto la userà per pagare tasse e bollette, il 23,7 per cento per affrontare spese per la casa e la famiglia, mentre il 18,5 per cento la utilizzerà per acquistare i regali di Natale. Anche se in calo rispetto all’anno scorso - conclude la nota -, la prima quindicina di dicembre si conferma il periodo dove si concentrano i maggiori acquisti di regali di Natale (46,4 per cento), ma aumenta rispetto allo scorso anno, la quota di coloro che hanno già fatto gli acquisti nella seconda metà di novembre (dal 33 per cento al 38,9 per cento). (Com)