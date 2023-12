Hong Kong: Blinken deplora le taglie imposte sugli attivisti stranieri, "disprezzo per i diritti umani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken ha condannato il governo di Hong Kong per aver pubblicato quella che ha definito una “lista di taglie” di attivisti pro-democrazia che vivono all’estero, compreso un cittadino statunitense. "Rifiutiamo questo tentativo di minacciare e molestare coloro che difendono la libertà e la democrazia", ​​ha affermato Blinken in una nota, aggiungendo che "l'elenco dei premi in denaro" mostra un "disprezzo per le norme internazionali e i diritti umani a Hong Kong e il deterioramento della tradizione, un tempo orgogliosa di quella città, di rispetto dello stato di diritto. Ci opponiamo fermamente a qualsiasi tentativo di intimidire e mettere a tacere le persone che scelgono di fare degli Stati Uniti la loro casa", ha concluso. Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha affermato da parte sua che "deploriamo fortemente e ci opponiamo fermamente alle flagranti diffamazioni di alcuni Paesi contro la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong e l'ingerenza nello stato di diritto". La polizia di Hong Kong ha dichiarato giovedì scorso di aver inserito cinque persone "fuggite all'estero" in una lista di ricercati, con un premio di un milione di dollari di Hong Kong (pari a circa 128 mila dollari Usa) per informazioni su di loro e sui loro casi. (segue) (Was)