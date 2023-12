Hong Kong: Blinken deplora le taglie imposte sugli attivisti stranieri, "disprezzo per i diritti umani" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alle diffuse proteste a favore della democrazia nel 2019, Pechino ha imposto la legge sulla sicurezza nazionale e ha ridotto il numero di legislatori eletti ed estromesso quelli ritenuti "antipatriottici", eliminando di fatto qualsiasi opposizione politica all'interno dell'organismo. La legge criminalizza atti dalla formulazione vaga come secessione, sovversione e collusione straniera. Joey Siu, 24 anni, cittadino statunitense che è stato una delle figure delle proteste di massa del 2019, è ricercato per l'arresto per aver chiesto sanzioni. Frances Hui, 24 anni, a cui è stato concesso asilo negli Stati Uniti, è invece accusata di mettere in pericolo la sicurezza nazionale perché ha esortato i Paesi stranieri a imporre sanzioni, blocchi o "impegnarsi in altre attività ostili contro la Repubblica popolare cinese", ha detto la polizia di Hong Kong. Le altre tre persone sulla lista sono Simon Cheng, 33 anni, ex dipendente del consolato britannico a Hong Kong, che ha dichiarato di essere stato torturato dalla Cina, più Johnny Fok, 42 ​​anni, e Tony Choi, 46 anni. A luglio, Hong Kong ha imposto taglie su altre otto persone, tra cui l’attivista Nathan Law, gli ex legislatori Dennis Kwok e Ted Hui e lo studioso di diritto Kevin Yam. (Was)