Pakistan: Commissione elettorale pubblica calendario elezioni generali dell'8 febbraio

- La Commissione elettorale del Pakistan (Ecp) ha pubblicato il calendario delle elezioni generali del prossimo 8 febbraio, poche ore dopo che la Corte suprema ha annullato la decisione di un tribunale di grado inferiore che avrebbe potuto ritardare le elezioni. È quanto si legge in un comunicato dell'organismo elettorale. Secondo quanto previsto dal programma, le candidature dei candidati potranno essere depositate dal 20 al 22 dicembre, i nomi dei candidati nominati saranno pubblicati il ​​23 dicembre e l'esame dei loro documenti si svolgerà dal 24 al 30 dicembre. L’ultima data per presentare ricorso contro le decisioni sul rifiuto o sull’accettazione delle candidature sarà il 3 gennaio e la data finale per decidere sui ricorsi dei candidati da parte di un tribunale d’appello sarà il 10 gennaio. L’elenco rivisto dei candidati sarà pubblicato l’11 gennaio e l’ultima data per ritirare la propria candidatura è il 12 gennaio. I simboli elettorali verranno assegnati ai partiti politici il 13 gennaio con votazioni fissate per l’8 febbraio. L'osservatorio elettorale ha aggiunto che il programma elettorale si applicherà anche ai seggi riservati alle donne e ai non musulmani nelle assemblee nazionali e provinciali. Dopo la nuova delimitazione, l'Assemblea nazionale sarà composta da 336 seggi, di cui 266 generali, 60 riservati alle donne e 10 ai non musulmani. (segue) (Inn)