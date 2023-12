Pakistan: Commissione elettorale pubblica calendario elezioni generali dell'8 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma è stato pubblicato poche ore dopo che la Corte suprema aveva annullato la decisione dell'Alta corte di Lahore (Lhc) di sospendere la nomina di funzionari della burocrazia per supervisionare le elezioni in segno di sfida delle ordinanze del tribunale apicale. Il verdetto dell'Lhc è stato emesso sulla base di una petizione presentata dall'ex primo ministro Imran Khan, del Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti), lo stesso partito che aveva chiesto elezioni tempestive in un appello presentato alla Corte suprema. A causa dell'ordinanza dell'Lhc, il giudice capo Qazi Faez Isa e il commissario capo elettorale (Cec) Sikandar Sultan Raja hanno incontrato ieri gli alti funzionari per assicurarsi che tutto andasse secondo i piani. Dopo dettagliate deliberazioni, la commissione ha infine presentato una petizione alla Corte suprema chiedendo l'annullamento dell'ordine dell'Lhc. La Corte qualche ora fa ha accolto il ricorso, rimettendo in carreggiata il processo elettorale. (Inn)