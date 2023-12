Kazakhstan: oggi il Giorno dell’indipendenza, la principale festa nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan celebra oggi, 16 dicembre, il Giorno dell’indipendenza, durante il quale si ricorda l’adozione da parte del Consiglio supremo della proclamazione d’indipendenza dall’Unione sovietica. Secondo il presidente Kassym-Jomart Tokayev si tratta della festività più importante per il Paese centrasiatico. “Dobbiamo onorare gli eroi nazionali che hanno sacrificato le proprie vite per proteggere la libertà. Il loro amore per la terra madre è un esempio per le generazioni di oggi e del futuro”, ha dichiarato il capo dello Stato in occasione delle celebrazioni dello scorso anno al Congresso, durante le quali ha ribadito l’impegno a rendere il Kazakhstan “un Paese forte”. La Dichiarazione sulla sovranità statale della Repubblica socialista sovietica kazakha fu adottata il 25 ottobre del 1990. Si trattò del primo passo del Paese verso l’indipendenza, base legale per la successiva adozione della Legge costituzionale sull’indipendenza del Kazakhstan, nel 1991. Documento, quest’ultimo, che stabilisce i principi fondativi dello Stato kazakho: integrità, indivisibilità e inviolabilità del territorio; rilancio e sviluppo della cultura, delle tradizioni, della lingua e dell’identità nazionale; eguaglianza per i rappresentanti di tutte le nazioni e le nazionalità; pluralismo politico; eguaglianza davanti alla giustizia.(Res)