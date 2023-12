Agricoltura: Confagricoltura, da Mattarella riconoscenza al nostro mondo, ora serve Pac adeguata alle sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Permettetemi di cogliere questa occasione per esprimere la riconoscenza della Repubblica al mondo dell'agricoltura che, durante la crisi della pandemia non ha mai cessato, neppure per un momento, di nutrire il Paese. Gli agricoltori, al pari di altre categorie benemerite, hanno consentito a un Paese ferito di rialzarsi e riprendere il suo percorso". È uno dei passaggi del discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla recente assemblea di Confagricoltura. Nella fase iniziale dell'emergenza sanitaria, gli scaffali vuoti avrebbero senz'altro innescato tensioni sociali. La sicurezza alimentare può essere considerata alla stregua di un bene di rilevanza pubblica. Nei giorni scorsi - ricorda Confagricoltura - il tema è stato affrontato anche dal commissario Ue all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, nel suo intervento di apertura della Conferenza, a Bruxelles, sulle prospettive agricole. "La sicurezza alimentare – ha detto – è il fondamento della società". Nonostante i contraccolpi economici della pandemia, dell'aggressione russa all'Ucraina e degli eventi climatici estremi, "i nostri agricoltori sono riusciti a garantire un approvvigionamento alimentare sicuro". In più, l'Unione europea "ha una grande responsabilità nella salvaguardia della sicurezza alimentare globale. Il nostro ruolo di esportatori di prodotti destinati all'alimentazione è vitale". (segue) (Com)