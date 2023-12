Agricoltura: Confagricoltura, da Mattarella riconoscenza al nostro mondo, ora serve Pac adeguata alle sfide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel seguito del suo intervento però – evidenzia Confagricoltura – il commissario non si è soffermato su quelle che sono le condizioni imprescindibili per assicurare la continuità e l'efficienza dei processi produttivi in linea con la domanda dei consumatori. Ha fatto un riferimento a "un ritorno economico positivo e stabile" e all'insufficiente dotazione finanziaria della riserva di crisi della Politica agricola comune (Pac) che ammonta a 450 milioni di euro l'anno. Il 2024 deve ancora iniziare e oltre 50 milioni di euro sono già stati mobilitati a sostegno degli agricoltori greci e sloveni, a fronte dei danni provocati dalle inondazioni estive. La sicurezza alimentare richiede ben altre condizioni. In sintesi: imprese efficienti e competitive che producono per il mercato e per rifornire le industrie di trasformazione. Imprese efficienti e competitive in grado di investire per far salire, grazie alle innovazioni tecnologiche, la sostenibilità ambientale, riducendo in primo luogo la pressione sulle risorse naturali. La Pac in vigore dall'inizio del 2023 – conclude Confagricoltura – è chiaramente inadeguata rispetto alle sfide che l'agricoltura è chiamata ad affrontare, continuando a garantire la sicurezza alimentare. Riconoscere questo vistoso limite e iniziare a ragionare sulle scelte di fondo più idonee per il futuro sarebbe già un ottimo risultato per il dialogo strategico, che partirà a gennaio, annunciato dalla presidente della Commissione europea. (Com)