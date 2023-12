Roma: controlli sul territorio, sette persone arrestate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre a Piazza dei Cinquecento, stavolta nei pressi della fermata del tram, gli investigatori del commissariato Esquilino hanno sorpreso un uomo ed una donna, entrambi cittadini romeni, mentre rubavano il telefono cellulare ad un ragazzo: il 40enne ha poggiato la giacca accanto alla borsa della vittima predestinata, mentre la 33enne, fingendo di prendere l'indumento, ha infilato la mano nella borsa del giovane sfilandone il cellulare. Vista la scena i poliziotti sono immediatamente intervenuti arrestando i 2 per furto aggravato in concorso. Gli investigatori del IX Distretto Esposizione sono intervenuti presso una tabaccheria in zona Eur perché era stato segnalato un uomo, con un evidente tatuaggio sulla mano sinistra, che in più di una circostanza aveva provato ad acquistare delle sigarette con carte di credito intestate a diverse persone. (segue) (Rer)