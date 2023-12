Roma: controlli sul territorio, sette persone arrestate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando i poliziotti sono arrivati, il 46enne si era già allontanato e così, messisi sulle sue tracce, lo hanno rintracciato mentre usciva da un bar poco distante e lo hanno fermato per un controllo: addosso aveva diversi pacchetti di sigarette, con relativi scontrini fiscali, pagati con una delle carte, rinvenute nella tasca del giaccone, di cui era stato denunciato il furto. Inoltre, all'interno del suo borsello, gli investigatori hanno trovato delle chiavi di un'autovettura, risultata rubata in seguito ad ulteriori accertamenti, all'interno della quale c'erano numerosi altri borselli e portafogli contenenti carte di credito e documenti vari, rubati a pazienti e medici in diversi ospedali della capitale e dintorni, restituiti poi ai legittimi proprietari. Arrestato, l'uomo dovrà rispondere di furto e indebito utilizzo di carte di credito. (segue) (Rer)