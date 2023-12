Roma: controlli sul territorio, sette persone arrestate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle prima luci di ieri, una pattuglia dell'VIII Distretto Tor Carbone ha sorpreso un 27enne di origini albanesi all'interno di un Suv parcheggiato su via Ignazio Guidi. L'uomo, alla vista della polizia, ha tentato, vanamente, di fuggire a piedi. I poliziotti hanno poi scoperto che il 27enne avrebbe aperto l'auto usando un apparecchio elettronico e poi lo avrebbe inserito nel sistema della macchina verosimilmente per bypassare la centralina originale, permettendo così l'accensione della stessa con una chiave "vergine" che l'albanese aveva con sé. L'uomo è stato arrestato perché gravemente indiziato di tentato furto aggravato, mentre l'auto è stata riaffidata al proprietario. La Procura ha chiesto ed ottenuto, per ogni arresto, la convalida dell'operato della polizia giudiziaria dal Giudice per le Indagini Preliminari. (Rer)