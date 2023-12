Roma: Fd'I, bene investimenti sul Litorale, ma progetti siano partecipati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendiamo con favore gli investimenti previsti sul Litorale. I numerosi fondi, la gran parte messi a disposizione dall'Europa, che saranno destinati al mare della Capitale rappresentano il giusto risarcimento per anni di abbandono da parte del Campidoglio, in cui i cittadini di quel quadrante si sono sentiti di serie b. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri del Gruppo di Fratello d'Italia in Assemblea capitolina Mariacristina Masi, Stefano Erbaggi, Francesca Barbato, Giovanni Quarzo, Rachele Mussolini e Federico Rocca. "Chiediamo di rivedere alcune parti della progettazione, coinvolgendo anche la comunità locale, le associazioni e le categorie - aggiungono i consiglieri capitolini Fd'I - affinché non sia tutto calato dall'alto, come del resto è previsto dalle linee guida per ottenere lo stanziamento. Le opere e i progetti dovranno avere l'unico scopo di rilanciare l'economia del Litorale e di risollevare un territorio fortemente provato dal punto di vista sociale, senza inseguire obiettivi prettamente ideologici o di parte. L'interesse pubblico dovrà prevalere su qualsiasi scelta effettuata. È mancato un serio confronto sulla lunga serie di interventi previsti e auspichiamo che la richiesta dell'attivazione del processo di partecipazione avanzata dalla Regione Lazio nei confronti di Roma Capitale possa essere realizzato in tempi rapidi".(Com)