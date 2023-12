Roma: gioca i numeri ma con diverse scuse non paga le ricevute, almeno 5 furti, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Stazione di Roma-Vitinia hanno arrestato un romano di 38 anni, già con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, poiché gravemente indiziato di almeno 5 episodi di furto con destrezza. Nello specifico, all’esito di una mirata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Roma Vitinia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma sono riusciti a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine a cinque episodi di furto, tutti avvenuti nel mese di novembre scorso, in cui avrebbe sottratto ricevute di giochi di estrazioni di numeri in tempo reale, in bar – ricevitorie - tabaccherie, senza pagare l’importo della giocata. (segue) (Rer)