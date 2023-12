Mar Cinese Meridionale: Giappone fornirà alla Malesia navi e droni di sorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha concordato con il suo omologo malese Anwar Ibrahim di fornire imbarcazioni di salvataggio alle forze armate malesi, nell'ambito del contrasto alle crescenti attività marittime cinesi nell'Indo-Pacifico. L'accordo, riferisce l'agenzia di stampa giapponese "Kyodo", è stato raggiunto durante colloqui avvenuti a margine del vertice straordinario tra il Giappone e l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), in corso a Tokyo. La disposizione verrà attuata nell’ambito del nuovo programma di assistenza ufficiale alla sicurezza (Osa), di cui fanno già parte Filippine e Bangladesh. In base all'accordo, Tokyo offrirà anche droni di sorveglianza anche a Kuala Lumpur. Durante l'incontro, Kishida ha inoltre espresso la speranza che la cooperazione bilaterale possa essere rafforzata "per sostenere l'ordine internazionale libero e aperto basato sullo stato di diritto". Anwar, da parte sua, ha affermato che il ruolo del Giappone nel garantire la stabilità in Asia è “fondamentale” e "strategico" per la Malesia. L’ultima assistenza offerta alla Malesia dal Giappone, che ha una Costituzione di rinuncia alla guerra che vieta il mantenimento delle forze militari, vale 400 milioni di yen (2,8 milioni di dollari). Il governo del Giappone ha lanciato ad aprile il suo programma di assistenza alla sicurezza e ha designato quattro paesi, tra cui le Fiji, come destinatari, stanziandovi 2 miliardi di yen (circa 10 milioni di dollari) nel budget per l’anno fiscale in corso fino a marzo 2024. (Git)