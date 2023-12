Pil: Confindustria, fermo nel quarto trimestre, economia Paese è debole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia italiana è “debole” e industria e servizi sono “ancora in difficoltà”. Lo rileva il Centro Studi di Confindustria nella Congiuntura flash di dicembre. “Nel quarto trimestre – si spiega – il Pil italiano è stimato quasi fermo, dopo il +0,1 per cento nel terzo: sia i servizi che l’industria restano deboli. Il rientro dell’inflazione aiuta, ma i tassi di interesse resteranno ai massimi ancora per alcuni mesi e il credito è troppo caro”. Gli scambi mondiali e l’export italiano “mancano di vero slancio, a causa di guerre e incertezza”. Il costo di gas e petrolio non si è impennato, ma resta storicamente elevato”. (Rin)