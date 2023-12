Mes: Paita (Iv), da Meloni atteggiamento rigido, governo mette in difficoltà Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Mes "la presidente del Consiglio ha un atteggiamento rigido ed è rimasta con il cerino in mano". Lo ha detto la coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita, intervenendo alla trasmissione "Omnibus", su La7. "Non mi convince la strategia che Meloni sta portando avanti e che conduce l'Italia all'isolamento in Europa. Il governo non è all'altezza e mette in difficoltà il Paese. Dopo solo un anno, la maggioranza è in grande difficoltà, basti pensare alla legge di bilancio. E in Europa non ha portato a casa uno straccio di risultato. Bisogna cominciare a farsi due conti", ha concluso Paita. (Com)