Difesa: Pistorius, in Europa rischio minacce militari, 5-8 anni per ripristinare nostre Forze armate

22 luglio 2021

- L’Europa deve prepararsi a nuove minacce militari ma serviranno almeno fra i cinque e gli otto anni per ripristinare il potenziale di difesa. Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in un'intervista al quotidiano tedesco “Welt”. Secondo Pistorius, gli Stati Uniti saranno maggiormente coinvolti nella regione del Pacifico nei prossimi anni, pertanto, la loro influenza in Europa si indebolirà. “Ciò significa che noi europei dobbiamo rafforzare il nostro impegno per la sicurezza nel nostro continente. Ad esempio, l'industria della difesa ha bisogno di tempo per sviluppare le proprie capacità. Ora abbiamo dai cinque agli otto anni durante i quali dobbiamo recuperare il ritardo accumulato nelle Forze armate a livello industriale", ha affermato Pistorius. Il ministro tedesco ha aggiunto che il presidente russo Vladimir Putin sta aumentando la produzione di armi e per questo motivo, le sue minacce contro gli Stati baltici, la Georgia e la Moldova dovrebbero essere prese molto sul serio. "Non è solo il tintinnio delle armi. Altre minacce potrebbero attenderci alla fine di questo decennio. Ma per quel momento saremo pronti", ha sottolineato Pistorius. (Geb)