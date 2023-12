Inflazione: Confindustria, è rientrata, ma i tassi restano alti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione “è rientrata”, ma i tassi sono “ancora alti”. Lo rileva il Centro Studi di Confindustria nella Congiuntura flash di dicembre. “L’inflazione italiana – si legge – è scesa ancora a novembre (+0,7 per cento annuo, da +1,7 per cento), grazie a un andamento favorevole di tutte le componenti. I prezzi energetici calano di più (-24,4 per cento da -19,7 per cento), mentre continuano a frenare lentamente i prezzi alimentari (+5,8 per cento da +6,3 per cento) e anche quelli degli altri beni (+2,4 per cento da +2,9 per cento) e dei servizi (+3,7 per cento da +4,1 per cento). La misura core (+3,1 per cento) è tuttora elevata”. A dicembre, prosegue il Centro studi, “sono rimasti fermi i tassi di Fed (5,50 per cento, ultimo rialzo a luglio) e Bce (4,50 per cento). Negli Usa lo scenario delineato dai future è di un primo taglio a marzo 2024: ovvero, tassi ai massimi per sette mesi. Nell’Eurozona i mercati si aspettano mosse simili, con tagli nel 2024. Il rischio che si decidano nuovi rialzi negli Usa (e in Europa) non può essere escluso, ma il calo dell’inflazione lo ha reso meno probabile. Intanto, il Btp italiano è sceso di 0,95 punti dal picco di ottobre (il Bund di 0,65)”. (Com)