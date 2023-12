Giappone-Malesia: Paesi elevano relazioni al rango di partenariato strategico globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Malesia hanno annunciato l'elevazione delle relazioni bilaterali al rango di partenariato strategico globale, concordando di rafforzare ulteriormente la cooperazione in cinque aree chiave. È quanto emerso dall'incontro avvenuto oggi a Tokyo tra il primo ministro giapponese Fumio Kishida e l'omologo malese Datuk Seri Anwar Ibrahim, a margine del vertice straordinario organizzato in occasione del cinquantesimo anniversario delle relazioni di amicizia e cooperazione tra il Paese dell’Asia Orientale e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. Le cinque aree individuate, si legge in un comunicato congiunto, sono la cooperazione per la pace e la sicurezza; l'impegno continuo a tutti i livelli per la prosperità economica; scienza, tecnologia, innovazione e ambiente; società, scambio culturale e interpersonale; cooperazione regionale e globale. Durante l'incontro, entrambi i primi ministri hanno anche discusso le modalità per espandere ulteriormente la cooperazione in vari settori tra cui commercio e investimenti, difesa, istruzione, transizione energetica e rafforzamento delle capacità tra l'Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale (Jica) e il Programma malese di cooperazione tecnica (Mtcp) di Wisma Putra. (Git)