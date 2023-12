Turismo: Confindustria, cifre da record tengono a galla l’economia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è una voce tra le componenti del PIL italiano (appena +0,1 per cento tendenziale nel terzo trimestre 2023) che è andata molto bene nei primi nove mesi di quest’anno e sta sostenendo la dinamica complessiva: fa parte dell’export di servizi (+4,1 per cento) ed è la spesa degli stranieri in viaggio in Italia, ovvero gran parte del valore economico diretto del turismo nel Paese. Lo rileva il Centro Studi di Confindustria nella Congiuntura flash di dicembre. Il contributo degli stranieri al boom turistico, rileva Confindustria “è stato cruciale”: “a settembre 2023 è proseguita l’espansione della spesa dei viaggiatori esteri in Italia: +11,8 per cento sul 2022 (a prezzi correnti); il record è stato toccato a luglio. Questa spesa, se comparata con i livelli prepandemia – si legge –, mostra un +24,5 per cento sul 2019. Che è solo in piccola parte dovuto all’aumento dei prezzi dei servizi turistici (circa +6,0 per cento nel 2023). Complessivamente, a fine 2023 gli introiti dal turismo straniero arriveranno oltre i 50 miliardi di euro, superando ampiamente i 30 miliardi relativi al turismo italiano all’estero”. La ripresa dei viaggi, fin dal 2021 e poi con più forza nel 2022 e 2023, “ha influito positivamente soprattutto nei paesi in cui il peso (totale) del turismo in percentuale del Pil è maggiore, come Spagna e Italia (circa 11 per cento del valore aggiunto). La ripartenza del turismo si è riflessa, infatti, in tali paesi, in una dinamica dei consumi e dell’occupazione molto positiva, come evidenziato anche nell’ultimo rapporto previsivo del Fmi (Weo di ottobre 2023)”. (segue) (Com)