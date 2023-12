Turismo: Confindustria, cifre da record tengono a galla l’economia italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ruolo decisivo nella ripresa del turismo, rileva Confindustria, lo ha svolto, nel 2023, “il decumulo di extra-risparmio messo da parte durante la pandemia. In Italia, la propensione al risparmio delle famiglie è stata quest’anno ben sotto i livelli pre-Covid, registrando un 6,7 per cento nel primo trimestre e un 6,3 per ceto nel secondo (contro l’8,2 per cento in media nel periodo 2015-2019). Anche all’estero le famiglie hanno decumulato risparmio, spendendolo in patria, ma anche in Italia e altrove, per viaggi e gite turistiche. I risparmi in eccesso, italiani ed esteri, hanno così alimentato la spesa per i servizi in Italia, che è aumentata in tutti e tre i trimestri del 2023: +0,4 per cento nel primo, +2,4 per cento nel secondo e +1,4 per cento nel terzo. Tale espansione sembra riflettere, in particolare, un supporto più consistente proveniente dalle famiglie più abbienti, che sembrano aver aumentato la propria propensione marginale al consumo perché più in grado di finanziare la spesa per il tempo libero, avendo accumulato più risorse ‘extra’ durante la pandemia”. (segue) (Com)