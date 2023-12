Turismo: Confindustria, cifre da record tengono a galla l’economia italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ottima performance turistica – prosegue Confindustria – si è riflessa nel settore alberghiero italiano, che ha beneficiato di un vero e proprio boom. Il fatturato dei servizi di alloggio, che è andato meglio del totale dei servizi, già nel 2022 si collocava sopra i valori pre-pandemia e ha proseguito la crescita quest’anno: +28,8 per cento nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2019, di cui +7,1 per cento rispetto al terzo 2022. Sembra perciò essere tornato l’ottimismo tra le imprese del settore dell’ospitalità: secondo il Barometro di Booking, il 41 per cento degli albergatori italiani prevede che il 2023 sarà l’anno con il fatturato più alto di sempre”. Nonostante i recenti record, “rimane ancora un margine di crescita nel settore dell’alloggio in Italia: l’utilizzazione dei letti negli esercizi alberghieri è risalita al 48,3 per cento nel 2022, rispetto al 49,0 per cento nel 2019 e dovrebbe essere cresciuta ancora nel 2023, ma comunque su valori che possono salire ulteriormente. Anche le strutture non-alberghiere possono continuare a fornire un contributo importante: fino al 2022 le presenze in tali strutture sono cresciute di più rispetto a quelle negli alberghi. Il rilancio del turismo – conclude la nota – è compiuto in termini di livelli, ma il ritorno sulla traiettoria di crescita pre-pandemia potrebbe essere ritardato dalla fase di stagnazione che coinvolge l’economia italiana e mondiale. Decisivo sarà cogliere i cambiamenti in atto nel settore, che le imprese italiane sembrano aver ben individuato: preferenze dei viaggiatori più orientate ad esperienze di lusso (+57 per cento nell’ultimo decennio il numero di alberghi a cinque stelle); nuove destinazioni e cambiamento climatico; nuove tecnologie ‘virtuali’, per preparare (sostituire?) i viaggi ‘in presenza’”. (Com)