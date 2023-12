Egitto: abbattuta minaccia aerea nel Golfo di Aqaba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa aerea egiziana ha rilevato e abbattuto una "minaccia aerea" al largo della costa di Dahab, circa 80 chilometri a nord di Sharm el Sheikh, nel Golfo di Aqaba. L'episodio giunge nell'ambito del conflitto in Medio Oriente e in seguito alla crescente minaccia dei ribelli sciiti yemeniti Houthi alla navigazione nelle zone del Mar Rosso. Gli investigatori egiziani si sono recati sul luogo dell'incidente per esaminare i rottami. Il Golfo di Aqaba è una rotta di transito per le navi dirette nell'omonima città della Giordania e a Eilat, in Israele. Nelle ultime settimane, gli Houthi hanno rivendicato di aver lanciato missili contro mercantili in transito nel Mar Rosso. Ieri, 15 dicembre, una delle più grandi compagnia di navigazione, Maersk, ha annunciato l'interruzione del transito delle proprie unità attraverso il Canale di Suez per ragioni di sicurezza. L'eventuale perdurare della situazione attuale potrebbe causare un minore afflusso di valuta forte nella casse dell'Autorità del Canale di Suez, la rotta più veloce per il transito di navi tra il sud-est asiatico, il Golfo arabo e il Mediterraneo. (Cae)