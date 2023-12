Spagna: Vox reitera critiche contro i popolari, serve fronte comune contro Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vox, partito dell'estrema destra spagnola, esprime “perplessità” per la posizione del Partito popolare che critica le manifestazioni contro il presidente del governo Pedro Sanchez. Lo ha dichiarato la capogruppo di Vox al Congresso dei deputati, Pepa Rodríguez de Millán, in alcune dichiarazioni rilasciata all'emittente radiofonica “Rne”. “Ciò che conta è ciò che si fa, non ciò che si dice", ha detto la capogruppo, esprimendo il malcontento di Vox per quella che viene definita come una forma di incoerenza dei popolari. Nonostante ciò, il partito insiste con gli inviti rivolti ai popolari a unirsi in un fronte comune per coordinare una risposta contro il governo guidato dai socialisti e contro la legge sull'amnistia nei confronti degli indipendentisti catalani. (Spm)