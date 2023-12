Sport: Abodi, non è ancora di tutti, scuola deve orientare ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dove c’è “l’abbandono sportivo” c’è “l’abbandono della socialità” e “la scuola odierna non orienta i ragazzi allo sport”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, intervenendo al convegno di Atreju. “Il 20 settembre la Camera ha approvato una modifica costituzionale che riconosce il valore dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Lo sport sa mettere insieme le persone, ma dobbiamo sapere usare questo consenso perché la Repubblica riconosce il valore e noi, con azioni concrete e un modello che dovrà trovare un’applicazione ovunque, dovremo trasformare il riconoscimento del valore in un diritto al quale dare sostanza”, ha spiegato. Lo sport “non è di tutti e ci sono testimonianze a riguardo. C’è una collaborazione quotidiana con il ministro Valditara e con Frassinetti. Nelle scuole elementari si fa educazione motoria con un personale docente qualificato solo a partire dalla quarta e non bastano un’ora o due ore di sport a settimana”, ha concluso Abodi.(Rin)