India-Oman: Modi riceve sultano Haitham bin Tarik, adottata nuova "Visione comune"

- Il primo ministro indiano Narendra Modi ha tenuto colloqui a livello di delegazione con il sultano dell'Oman, Haitham bin Tarik, in visita di Stato a Nuova Delhi. I due leader, riferisce l'agenzia di stampa "Ani", hanno adottato una nuova "Visione congiunta India-Oman", in base alla quale entrambi i Paesi lavoreranno in dieci aree diverse. "Oggi stiamo adottando una nuova visione congiunta India-Oman, una partnership per il futuro. In questa visione comune sono stati concordati punti diazione concreti in dieci diversi ambiti. Sono fiducioso che la visione comune darà una forma nuova e moderna al nostro partenariato", ha affermato Modi intervenendo alla riunione. In precedenza Modi ha tenuto un incontro bilaterale con il sultano, col quale ha discusso delle future collaborazioni tra i due Paesi. Il sultano ha visitato anche la Galleria nazionale d'arte moderna e a seguire Modi ospiterà un pranzo ufficiale. Il sultano Haitham bin Tarik, accompagnato da una delegazione di alto livello, è giunto ieri in visita di Stato a Nuova Delhi, su invito della presidente dell’India, Droupadi Murmu. Il sultano ha iniziato la sua visita incontrando il ministro degli Esteri, Subrahmayam Jaishankar. (Inn)