Monza: dal 18 dicembre la consegna sperimentale dei sacchi con distributore automatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della campagna di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata nei 10 punti individuati nei quartieri, che si è conclusa lo scorso 3 dicembre, è ancora possibile ritirare la fornitura 2024 per chi non avesse avuto modo di provvedere entro la scadenza indicata. In particolare è possibile ritirare la fornitura 2024 di sacchi gialli (per plastica e lattine) e rossi con tag (per il secco residuo) presso il cantiere Sangalli con ingresso da via Carlo Carrà. La sperimentazione. La fornitura sarà disponibile grazie a uno sperimentale distributore automatico, che sarà testato proprio durante questo periodo. I cittadini saranno assistiti nell’utilizzo da un operatore di Impresa Sangalli. Successivamente - se il test avrà ottenuto esito positivo – gli erogatori automatici saranno installati in città in punti specifici. La fase di test avrà inizio lunedì 18 dicembre e terminerà il 29 febbraio 2024; l’erogazione sarà disponibile tutti i giorni da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Per prelevare i sacchi occorre la tessera sanitaria del Titolare TARI (l'intestatario della bolletta rifiuti): dopo averla inserita nel lettore l'erogatore si attiverà automaticamente (Com)