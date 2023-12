© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente televisiva del Kuwait ha interrotto le trasmissioni, mandando in onda la recitazione delle sure del Corano. La mossa lascia presagire un evento luttuoso nel Paese. A fine novembre, l'emiro del Kuwait, lo sceicco Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah, 86 anni, è stato ricoverato in ospedale a causa di improvvisi problemi di salute. (Res)