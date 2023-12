Caivano: Abodi, simbolo di realtà dimenticate, inaugureremo nuovo impianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caivano è “un simbolo che rappresenta tutte le realtà dimenticate e degradate” e “a un certo punto lo Stato deve decidere ed essere presente in forme più efficaci”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, intervenendo ad Atreju. L’esperienza di Caivano testimonia che “l’assenza di sport è un indicatore platico dell’assenza di socialità. La presidente Meloni si è recata a Caivano e ci stiamo andando tutti sistematicamente. In pochissimi mesi inaugureremo un nuovo impianto: quello vecchio che era stato demolito”, ha concluso.(Rin)