Business news: Romania, investimenti netti aumentati del 14,4 per cento in 10 mesi

- Gli investimenti netti realizzati nell'economia nazionale tra gennaio e ottobre di quest'anno sono ammontati a 23,8 miliardi di euro, in aumento del 14,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo si apprende dai dati dell'Istituto nazionale di statistica. L'aumento degli investimenti ha riguardato tutti gli elementi strutturali: altre spese del 28,6 per cento, nuove costruzioni del 14 per cento e macchinari (compresi i mezzi di trasporto) dell'11,5 per cento. La maggior parte degli investimenti sono stati realizzati in nuove costruzioni, per un totale di 14,9 miliardi di euro, nei primi dieci mesi. Un importo di 7 miliardi di euro è stato destinato a macchinari e mezzi di trasporto e 1,9 miliardi di euro ad altre spese. Nel terzo trimestre del 2023, gli investimenti netti realizzati nell'economia nazionale sono ammontati a 9,8 miliardi di euro, in aumento del 16,6 per cento rispetto al terzo trimestre del 2022. L'incremento è stato evidenziato in tutti gli elementi strutturali: altre spese del 35,9 per cento, nuove costruzioni del 19,2 per cento e macchinari (compresi i mezzi di trasporto) del 7,4 per cento. (Rob)