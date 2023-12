Business news: Ucraina, Fmi rivede al rialzo stime crescita Pil al 4,5 per cento per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al rialzo le sue previsioni per la crescita del Prodotto interno lordo (Pil) dell'Ucraina nel 2023, al 4,5 per cento. E' quanto emerge da un rapporto del Fmi pubblicato sul sito web dell'organizzazione. "La resilienza economica ha portato a migliori risultati di crescita", si osserva nel rapporto. Secondo l'Fmi, nel 2024 la crescita del Pil scenderà al 3-4 per cento mentre le ostilità continuano. Si sottolinea che le prospettive rimangono soggette a "rischi significativi legati all'incertezza eccezionalmente elevata derivante dalla guerra, a potenziali slittamenti politici e a ritardi o carenze nei finanziamenti esterni". (Kiu)