Business news: Francia, a fine 2021 rifiuti radioattivi aumentati del 14 per cento

- Alla fine del 2021 la Francia aveva 1,76 milioni di metri cubi di rifiuti radioattivi, il 14 per cento in più rispetto a quanto rilevato durante il precedente inventario quinquennale. Lo ha annunciato l'Andra, agenzia nazionale responsabile del dossier. Una parte di questi rifiuti è immagazzinata in superficie nel dipartimento dell'Aube. L'Andra specifica che in Francia ci sono circa mille siti nei quali sono depositati materiali e rifiuti radioattivi. (Frp)