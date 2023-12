Business news: Spagna, per Inditex utile di 4,1 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno, l'azienda tessile spagnola Inditex ha registrato un utile di 4,1 miliardi di euro, il 32,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Le vendite del gruppo sono state pari a 25,6 miliardi di euro, l'11,1 per cento in più in tutte le aree geografiche e in tutti i formati (in negozio ed online). Da gennaio a settembre, il margine operativo lordo è cresciuto del 12,3 per cento, a 15,2 miliardi di euro. (Spm)