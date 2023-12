Business news: Montenegro, in terzo trimestre Pil cresciuto del 6,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo del Montenegro è cresciuto del 6,6 per cento nel terzo trimestre del 2023. Lo riportano i risultati preliminari pubblicati dall'Istituto di statistica montenegrino (Monstat), secondo cui nel terzo trimestre il Pil del Paese balcanico ammontava a 2,17 miliardi di euro, mentre nello stesso periodo dell'anno scorso era di 1,87 miliardi di euro. Si tratta della seconda crescita economica più alta registrata nel periodo osservato in Europa. Solo Malta precede il Montenegro con una crescita del 7,1 per cento. Tra i Paesi della regione, la Serbia è cresciuta del 3,6 per cento, la Croazia del 2,8 per cento e la Slovenia dell'1,1 per cento, riporta l'Istituto. (Seb)