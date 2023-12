Business news: Grecia, cambiamento climatico potrebbe costare 2,2 miliardi di euro all’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costi conseguenti al cambiamento climatico in Grecia potrebbero raggiungere entro la fine del secolo i 2,2 miliardi di euro all’anno, circa l’1 per cento del Prodotto interno lordo attuale. È quanto emerge da un rapporto della Banca centrale ellenica, ripreso dal quotidiano “Kathimerini”. A impattare sull’aumento dei costi, si legge nel rapporto, saranno fattori come le foreste in fiamme, i raccolti distrutti e il calo del turismo per l’innalzamento delle temperature. Secondo la Banca centrale greca, se non verrà intrapresa alcuna azione per limitare le emissioni di anidride carbonica, la Grecia rischierà una desertificazione di circa il 40 per cento, soprattutto nelle parti orientali e meridionali del Paese. (Gra)