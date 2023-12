Energia: Bajatovic (Srbijagas), Bulgaria ha tentato di interrompere forniture russe verso l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Bulgaria hanno cercato di introdurre un'accisa sul transito del gas dalla Federazione Russa per bloccarne le forniture verso l'Europa, un'operazione impossibile da attuare. Lo ha detto il direttore di Srbijagas e vicepresidente del Partito socialista serbo Dusan Bajatovic in un'intervista all'agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Lo scopo del tentativo di introdurre questi cento dollari aggiuntivi era convincere i russi a rifiutarsi di pagare. Il servizio sarebbe diventato costoso e loro avrebbero detto: il trasporto di gas non viene pagato, il servizio non può essere fornito. E' stato un tentativo di fermare le forniture di gas russo attraverso il Turkish Stream, il Balkan Stream. in Serbia, Ungheria, Austria, Slovacchia. Un’altra esplosione del gasdotto Turkish Stream, come avvenuto nel caso dei Nord Stream, sarebbe stata troppo sospetta. Non sarebbe possibile giustificare il fatto che un altro gasdotto sia stato minato sul fondo del mare, quindi questa opzione (l'accisa) è stata inventata per interrompere le forniture di gas dalla Federazione Russa destinate all’Europa”, ha detto Bayatovic. Secondo il direttore di Srbijagas, le stesse autorità bulgare hanno già ritirato la loro decisione, che è attualmente all'esame della Corte costituzionale di Sofia.(Rum)