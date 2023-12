Ucraina: "Financial Times", per Zelensky meglio apertura negoziati Ue che nuovi finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto ai leader europei che l'avvio dei negoziati di adesione all'Ue sarebbe stato un risultato più importante piuttosto che ottenere ulteriori finanziamenti. E' quanto riferiscono fonti del quotidiano britannico “Financial Times”. "Zelensky ha detto in privato ai leader che per lui era più importante ottenere il consenso ai negoziati sull'adesione all'Ue piuttosto che finanziamenti", si legge nel quotidiano. Secondo fomti di “Bloomberg”, Zelensky avrebbe anche affermato che l’Ucraina ha bisogno di un segnale che indichi che l’Europa non la sta abbandonando. Tuttavia, una fonte dell’Ue ha dichiarato al “Financial Times” che Kiev ha liquidità sufficiente per il mese di gennaio, ma successivamente dovrà far fronte a fondi limitati. Giovedì il Consiglio europeo ha approvato l'apertura dei negoziati di adesione all'Ue con Ucraina e Moldova ma non è riuscito ad approvare il quadro finanziario pluriennale che prevedeva anche un pacchetto di 50 miliardi di euro di aiuti macrofinanziari destinati a Kiev. (Rel)