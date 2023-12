Sardegna: la Torres calcio regala un sorriso ai bambini della Pediatria dell'Aou Sassari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fare da ciceroni nel reparto suddiviso tra due piani, sono stati il direttore della Clinica pediatrica Gianfranco Meloni e la coordinatrice Anna Maria Zara. "Ringraziamo la società sportiva Sef Torres Calcio per la graditissima visita - ha detto Gianfranco Meloni - per un gesto che avvicina due istituzioni storiche della città di Sassari, appunto la Torres e la nostra Clinica. Un ringraziamento va anche alla pediatra di base dottoressa Michela Sanna, figlia del grande Vanni Sanna, giocatore e allenatore della Torres e al quale è anche intitolato lo stadio comunale, che oggi ha accompagnato i calciatori in questa visita che ha donato ai nostri piccoli pazienti un momento di spensieratezza". Per la storica società di calcio la visita rappresenta una vera e propria tradizione, che viene ripetuta ogni anno. "Ci faceva piacere portare un sorriso a piccoli ricoverati - ha detto Alessandro Gadau, dirigente della Sef Torres Calcio - e donare così un pensierino attraverso i giocatori della squadra. Un appuntamento al quale la nostra società non voleva mancare, per essere vicini a coloro che operano per la comunità, per fare un augurio ai bimbi, alle famiglie e agli operatori che lavorano tanto, in silenzio e con grande impegno". (Rsc)