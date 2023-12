Natale: Coldiretti/Ixe', arrivano 50 miliardi in tredicesime, un terzo utilizzato per shopping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di un italiano su tre (34 per cento) che riceve la tredicesima quest'anno ha deciso di destinarla alle spese di Natale, tra regali, prodotti enogastronomici per le tavole delle feste e viaggi. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè diffusa in occasione del weekend di shopping che segue l'avvio dei pagamenti ai lavoratori della tredicesima mensilità che interessa circa 35 milioni di italiani, per un importo stimato di 50 miliardi di euro. Regali da mettere sotto l'albero, viaggi soprattutto in Italia e tavole delle feste da imbandire con prodotti tipici salgono nell'ordine – sottolinea la Coldiretti – sul podio delle spese di Natale 2023 che vengono finanziate grazie all'arrivo delle tredicesime nelle buste paga degli italiani. Accanto a chi utilizza il "tesoretto" per rallegrare le feste natalizie, c'è un 23 per cento – sottolinea Coldiretti – che ha deciso di destinarlo al risparmio di fronte alle incertezze sul futuro mentre il restante nove per cento ha altri programmi. Non manca però un 33 per cento che la userà per il pagamento di bollette, mutui, rate e tasse come l'Imu in scadenza che rappresenta una componente importante del peso fiscale di fine anno. (segue) (Com)