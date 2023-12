Gaza: Hamas aggiorna bilancio vittime palestinesi a 18.800 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del movimento estremista palestinese Hamas ha annunciato oggi che le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza hanno causato la morte di 18.800 persone dall’inizio della guerra, il 7 ottobre scorso. I palestinesi morti, per lo più uccisi in attacchi aerei, sono per il 75 per cento minori (8.000) e donne (6.200), si legge in un comunicato l'ufficio stampa di Hamas, che stima a 7.500 il numero dei dispersi nel settantesimo giorno della Guerra con Israele.(Res)