- La guerra nella Striscia di Gaza potrebbe andare avanti per mesi. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Si tratta di un conflitto che potrebbe andare avanti per mesi”, ha detto. (Was)