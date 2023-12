© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha approvato la possibile vendita di 21 sistemi missilistici Himars all’Italia, per 400 milioni di dollari. Lo ha annunciato il Pentagono in una nota. “Il dipartimento di Stato ha approvato una possibile vendita di sistemi missilistici M142 Himars al governo italiano, al prezzo di 400 milioni di dollari”, si legge nel comunicato. (Was)