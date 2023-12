Brasile: Camera approva in prima lettura la riforma tributaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati del Brasile ha approvato oggi in prima lettura il testo base per la riforma tributaria. Il testo è passato con 371 voti favorevoli, 121 contrari e tre astenuti. La proposta di emendamento costituzionale (Pec) era già stata approvata dal Senato l'8 di novembre e deve ora essere approvata in seconda lettura, sempre dalla Camera. Tra i principali cambiamenti c'è una riduzione del numero delle tasse: le tre tasse federali attualmente esistenti verrebbero unificate in una, e un'altra comprenderebbe le due statali e la tassa municipale. Il governo federale prevede che la riforma,semplificando il sistema di riscossione dei tributi, possa rilanciare l'economia. Inoltre, la proposta stabilisce un taglio del 60 per cento dei tributi di 13 settori, che verranno rivalutati ogni cinque anni. La proposta prevede un periodo di transizione di sette anni, tra il 2026 e il 2032 e dal 2033 le tasse attuali sostituite da quelle unificate. L’argomento è dibattuto al Congresso da circa 30 anni. (Brs)