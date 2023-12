Business news: Bosch taglierà fino a 1.500 posti di lavoro in due stabilimenti in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fornitore automobilistico Bosch dovrà tagliare fino a 1.500 posti di lavoro entro il 2025 in due degli stabilimenti produttivi sul territorio tedesco, per adattare i livelli di personale ai cambiamenti della domanda e delle tecnologie nel settore automobilistico. Lo riferisce il quotidiano "Handelsblatt", riprendendo quanto affermato da una portavoce dell'azienda. Bosch punta al collocamento interno dei dipendenti in altri settori, sull'offerta di programmi di qualificazione per le aree di crescita, ma anche su regolamenti di pensionamento anticipato o accordi di licenziamento volontario. (Geb)