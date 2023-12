Business news: Francia, nel 2023 crollate del 20,7 per cento le vendite di champagne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia tra il primo gennaio e il 3 dicembre le vendite di champagne sono scese del 20,7 per cento perché i consumatori lo trovano troppo caro, dato il prezzo medio di 30 euro la bottiglia. Secondo i dati raccolti dalla società NielsenIQ, i consumatori si rivolgono verso altri vini frizzati, come il cremant o il prosecco, che nel 2023 hanno registrato un aumento del 3 per cento delle vendite. Nei primi undici mesi del 2023 i ricavi dello champagne nella grande distribuzione sono calati dell'11,4 per cento, mentre quello degli altri alcolici frizzanti è salito del 9,6 per cento. (Frp)