Business news: Serbia, da Bers prestito di 67 milioni di euro per ricostruzione centrali idroelettriche di Vlasina

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha annunciato l'approvazione di un prestito di 67 milioni di euro per la ricostruzione delle centrali idroelettriche site nel fiume Vlasina, nel sud est della Serbia. Altri 15,4 milioni di euro provenienti da sussidi dell'Unione Europea saranno garantiti dall'Ente statale per l'energia del Paese (Eps). Lo riporta la stampa locale, secondo cui si procederà a sostituire tutti gli aggregati produttivi, i sistemi elettromeccanici e idromeccanici e le apparecchiature di gestione dell'impianto per allungarne la vita ed aumentarne la capacità installata al fine di garantire il fabbisogno energetico a 93 mila famiglie. Il completamento dei lavori è previsto nel 2028. (Seb)