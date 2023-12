Business news: Spagna, governo fissa tetto spesa in legge bilancio 2024 a 199 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato il tetto di spesa del bilancio dello Stato per il 2024 a 199 miliardi di euro, lo 0,5 per cento in più rispetto allo scorso anno, compresi i fondi dell'Unione europea. Con questo passo, l'esecutivo di Madrid ha dato il via alla preparazione dei primi conti pubblici di questa legislatura. "Questo governo sarà guidato, come il precedente, dal rigore nei conti pubblici e dalla prudenza nella stesura del bilancio, grazie all'impegno per il consolidamento fiscale", ha dichiarato la ministra delle Finanze, María Jesús Montero, nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che si tratta di un limite di spesa "realistico e prudente", con spazio per adottare o estendere alcune delle misure approvate per combattere l'aumento dei prezzi, se necessario. Insieme all'approvazione del tetto di spesa, l'esecutivo ha approvato un obiettivo di deficit per le amministrazioni pubbliche del 3 per cento del Pil nel 2024, del 2,7 per cento del Pil nel 2025 e del 2,5 per cento del Pil nel 2026. "La Spagna rispetterà il Patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea", ha assicurato Montero. (Spm)