Business news: Regno Unito, contrazione del Pil a ottobre dello 0,3 per cento

- L'economia del Regno Unito ha subito una contrazione inaspettata nel mese di ottobre, spinta da delle flessioni registrate in tutti i settori. Secondo i dati dell'Ufficio nazionale per le statistiche (Ons), il prodotto interno lordo (Pil) del Paese è sceso dello 0,3 per cento tra settembre e ottobre. I dati Ons mostrano inoltre che il settore dei servizi, dominante in Regno Unito, si è contratto dello 0,2 per cento in ottobre, mentre il settore manifatturiero e quello dell'edilizia si sono contratti rispettivamente dell'1,1 per cento e dello 0,5 per cento. Questi dati arrivano un giorno prima delle decisioni della Banca d'Inghilterra sui tassi d'interesse, che probabilmente rimarranno invariati al 5,25 per cento. (Rel)