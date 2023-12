Business news: Abertis firma prestito da 1,2 miliardi di euro con sette istituti credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessionaria spagnola Abertis haha firmato prestito da 1,2 miliardi di euro con sette istituti di credito con il quale i suoi azionisti, Acs e Mundys, cercheranno di sostenere la crescita della società e il suo impegno a utilizzarla come veicolo per investimenti in concessioni. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", questo prestito ha una durata di cinque anni ed è stato sottoscritto con Sabadell, Bnp Paribas, Credit Agricole, Intesa San Paolo, Mufge Sumitomo Mitsui e l'Istituto di credito ufficiale spagnolo (Ico). Alla fine del terzo trimestre di quest'anno, Abertis aveva un debito netto di 21,8 miliardi di euro, più di sette volte il margine operativo lordo (Ebitda) registrato tra gennaio e settembre, pari a 2,9 miliardi di euro. L'azienda, tuttavia, ha compensato questa elevata posizione debitoria con la liquidità, pari a 4,8 miliardi di euro che da sola le consente di far fronte a tutte le scadenze dei suoi debiti fino al 2026. Sia Acs che Mundys hanno già iniettato 1,3 miliardi di euro per ampliare le operazioni di crescita della società. (Spm)