Business news: Spagna, a novembre inflazione -0,3 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre in Spagna, l'inflazione è scesa dello 0,3 per cento rispetto al mese precedente attestandosi al 3,2 per cento su base annua grazie, in particolare, al calo del prezzo dei carburanti e dei prodotti alimentari. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Con la moderazione del tasso su base annua a novembre, l'inflazione ha registrato nuovamente un calo dopo essere rimasta ancorata al 3,5 per cento negli ultimi due mesi ed è scesa al livello più basso dallo scorso agosto, quando si era attestata al 2,6 per cento. Il ministero dell'Economia ha sottolineato in un comunicato che, "grazie alle misure politiche adottate dal governo", l'inflazione generale ha mantenuto il suo percorso discendente per tutto l'anno, consentendo ai salari di continuare a guadagnare potere d'acquisto e alle imprese spagnole di diventare più competitive e aumentare la loro quota di mercato, anche nel complesso contesto internazionale". (Spm)